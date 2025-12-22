„Der Krieg hat mein Leben tief verletzt, und an Feiertagen ist das besonders spürbar.“: Wie Ukrainer ihr viertes Weihnachten in Chemnitz feiern

Weihnachten - für viele ein Fest der Freude, der Familie und der Traditionen. Für Ukrainer ist es in diesem Jahr bereits das vierte Weihnachten fern ihrer Heimat. Tausende Kilometer trennen sie von Eltern, Geschwistern und Freunden. Wie erleben sie diese Feiertage in Chemnitz?

