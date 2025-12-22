MENÜ
  • „Der Krieg hat mein Leben tief verletzt, und an Feiertagen ist das besonders spürbar.“: Wie Ukrainer ihr viertes Weihnachten in Chemnitz feiern

Fotografie von Kateryna Vdovchenko in Kiew: die letzten Weihnachtsfeiertage in der Heimat.
“Die Weihnachtsmärkte heben die Stimmung für einen Moment. Wenn man vorbeigeht. Wenn man weitergeht, bleibt wenig davon übrig.“
Auf dem Bild ist Vlada Shyyan in Odessa, Ukraine, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen.
„Heute tue ich kaum noch etwas, um die Feiertage zu „retten“. Sie sind zu einfachen Tagen im Kalender geworden.“
Fotografie von Kateryna Vdovchenko in Kiew: die letzten Weihnachtsfeiertage in der Heimat.
“Die Weihnachtsmärkte heben die Stimmung für einen Moment. Wenn man vorbeigeht. Wenn man weitergeht, bleibt wenig davon übrig.“
Auf dem Bild ist Vlada Shyyan in Odessa, Ukraine, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen.
„Heute tue ich kaum noch etwas, um die Feiertage zu „retten“. Sie sind zu einfachen Tagen im Kalender geworden.“
Meinung
Chemnitz
„Der Krieg hat mein Leben tief verletzt, und an Feiertagen ist das besonders spürbar.“: Wie Ukrainer ihr viertes Weihnachten in Chemnitz feiern
Von Oleksandra Patlai
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weihnachten - für viele ein Fest der Freude, der Familie und der Traditionen. Für Ukrainer ist es in diesem Jahr bereits das vierte Weihnachten fern ihrer Heimat. Tausende Kilometer trennen sie von Eltern, Geschwistern und Freunden. Wie erleben sie diese Feiertage in Chemnitz?

Weihnachten steht vor der Tür. Alles ist vorbereitet. Die Häuser geschmückt, die Geschenke verpackt, die Menschen bereit für das Fest der Liebe und Besinnlichkeit. Doch wie erleben ukrainische Geflüchtete diese Tage - fernab ihrer Heimat und ihrer Liebsten - das Weihnachtsfest in Chemnitz? Die „Freie Presse“ hat mit drei Ukrainerinnen...
Mehr Artikel