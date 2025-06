Der letzte Akt? Termin für nächsten Prozess zu den Ausschreitungen in Chemnitz 2018 steht

Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Männern aus Sachsen und Thüringen Landfriedensbruch vor. Das Landgericht sah zunächst kaum Aussichten auf ein Urteil, wurde vom Oberlandesgericht jedoch überstimmt.

In der juristischen Aufarbeitung der Ausschreitungen in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. am Rand des Chemnitzer Stadtfestes im Spätsommer 2018 hebt sich demnächst der Vorhang für den womöglich letzten Akt. Wie das Chemnitzer Landgericht mitgeteilt hat, stehen nun die Termine fest für die Verhandlung gegen die letzten beiden der...