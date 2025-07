„Der letzte Schrei“ aus dem RE 6 – Spoiler: Hat was mit Kunst zu tun

Kunst überall, selbst in drei alten Läden an der Zwickauer Straße. Die Idee kommt von drei Menschen, die sich zufällig im Zug nach Leipzig begegnet sind. Ein Blick in und hinter die Schaufenster.

In den drei Läden an der Zwickauer Straße 144 wird schon lange nichts mehr verkauft. Leer sind sie aktuell nicht. In den Geschäften ist jetzt Kunst – für ein paar Wochen. Dass das so ist, hat etwas mit der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig zu tun und einer guten Blase. Denn beinahe hätte Peggy Spitzner, eine der Initiatorinnen der... In den drei Läden an der Zwickauer Straße 144 wird schon lange nichts mehr verkauft. Leer sind sie aktuell nicht. In den Geschäften ist jetzt Kunst – für ein paar Wochen. Dass das so ist, hat etwas mit der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig zu tun und einer guten Blase. Denn beinahe hätte Peggy Spitzner, eine der Initiatorinnen der...