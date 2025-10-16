Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Der Mann mit den vielen Leben: Über einen zugewanderten Fotografen aus Chemnitz

Vladimir Shvemmer auf einer Van-Gogh-Ausstellung in Mons, Belgien.
Bild: Vladimir Shvemmer
Vladimir Shvemmer auf einer Van-Gogh-Ausstellung in Mons, Belgien.
Vladimir Shvemmer auf einer Van-Gogh-Ausstellung in Mons, Belgien. Bild: Vladimir Shvemmer
Chemnitz
Der Mann mit den vielen Leben: Über einen zugewanderten Fotografen aus Chemnitz
Von Oleksandra Patlai
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vladimir Shvemmer fängt Momente ein, in denen Kunst und Mensch verschmelzen – und engagiert sich zugleich leidenschaftlich für Integration und gesellschaftlichen Dialog.

Ein Moment in Schwarz-Weiß: Eine Frau steht vor einer Skulptur – und springt plötzlich in die Luft, nimmt dieselbe Pose ein wie die Figur vor ihr. Spontan, verspielt, überraschend nah an der Kunst. „Ich habe nicht gezögert. Ich habe einfach ausgelöst“, erinnert sich Vladimir Shvemmer an dem Moment, in dem Mensch und Kunst verschmolzen....
