Der mysteriöse Elefant von Chemnitz: Was und wer dahintersteckt

Seit diesem Jahr hat man in Chemnitz immer wieder einen Elefanten sehen können. Im Januar war er sogar schon auf einer Demonstration dabei.

Auf einem Anhänger einmal quer durch Chemnitz – auf dem Anhänger steht ein Elefant. Kleine Videos und Fotos tauchen immer wieder in den sozialen Netzwerken auf. Was hat es mit dem Elefanten in Chemnitz auf sich? In vielen Kulturen stehen Elefanten für Weisheit, Stärke, Geduld, Langlebigkeit und Glück.