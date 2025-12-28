Die brutalsten Chemnitzer Kriminalfälle aus dem Kulturhauptstadtjahr

Trotz des besonderen Jahres für Chemnitz blieb die Stadt nicht von Verbrechen verschont. Das waren die schwersten Verbrechen von Mord, Totschlag und Raub bis zu politischem Extremismus.

Nicht nur Kultur, Feste und schöne Künste beschäftigten Chemnitz in den zurückliegenden Monaten des Kulturhauptstadtjahres. Auch schwere Verbrechen schockierten und erschütterten immer wieder. Die „Freie Presse" hat das Jahr rekapituliert und fünf von ihnen noch einmal zusammengefasst.