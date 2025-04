Die bunte Welt der Spiele in Limbach-Oberfrohna: Warum es beim Gesellschaftsspiel nicht immer ganz ehrlich zugeht

Die Spielemesse „SpieLO“ bot am Sonntag Klassiker und Neuheiten zum Testen. Besucher offenbarten kleine Tricks und Schummeleien. Aber auch inklusive Spiele für Sehbehinderte wurden vorgestellt.

Weg von Computer und Handy und wieder einmal hin zum klassischen Brettspiel in gemütlicher Runde. Das ist der Wunsch vieler Eltern, die ihre Kinder scheinbar an die Gamingwelt im Internet verloren haben. Dass es auch anders geht, zeigte am Sonntag die 7. Limbach-Oberfrohnaer Spielemesse „SpieLO“. Besucher hatten die Möglichkeit, aus einer...