Chemnitz
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Die Chemnitzer Bevölkerungszahlen sinken wieder

Im Juli 2025 lebten exakt 250.474 Menschen in Chemnitz.
Im Juli 2025 lebten exakt 250.474 Menschen in Chemnitz.
Im Juli 2025 lebten exakt 250.474 Menschen in Chemnitz.
Im Juli 2025 lebten exakt 250.474 Menschen in Chemnitz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Die Chemnitzer Bevölkerungszahlen sinken wieder
Redakteur
Von Christian Mathea
Durch den Zuzug zahlreicher Ukrainer gab es zuletzt einen Gegentrend. Allerdings ist es damit wohl vorbei.

Chemnitz.

Seit Jahresstart ist die Chemnitzer Bevölkerung um mehr um 1225 Personen zurückgegangen. Im Juli zählte die Stadt 250.474 Einwohner. Ähnliche Rückgänge verzeichnete Chemnitz im Jahr 2021, wie der Soziologe Ulrich Weiser auf seiner Plattform Chemnitz in Zahlen analysiert hat.

Infolge der Flüchtlingsbewegungen durch den Ukraine-Krieg waren die Einwohnerzahlen seit März 2022 stark gestiegen – allein 2022 um mehr als 5000 Menschen. Das Wachstum setzte sich auch 2023 fort.

Für 2024 habe sich bis September bereits ein minimaler Bevölkerungsverlust gezeigt, was sich ab Oktober besserte und schlussendlich zu einem Plus von 214 Einwohnern führte. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 gibt es nun deutliche Rückgänge. (cma)

