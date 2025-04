Die Chemnitzer Grünen nach der Wahl: „Chemnitz ist Gauland egal“

Christin Furtenbacher und Bernhard Herrmann kandidierten vergeblich für den Bundestag. Nun sprechen sie über unpopuläre Themen im Wahlkampf, die neuen Chemnitzer Abgeordneten und ihre berufliche Zukunft.

Die Hochrechnungen am Wahlabend hat Christin Furtenbacher auf ihrem Laptop im Bett verfolgt. Pünktlich zum Abschluss des Wahlkampfes wurde die Wahlkreiskandidatin der Grünen in Chemnitz von der Grippe heimgesucht. „Ich war traurig, dass Alexander Gauland so klar vorn lag“, erinnert sie sich an den Abend. Der AfD-Kandidat hatte den Wahlkreis...