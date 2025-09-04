Die Chronik des Chaos: Wie es zur zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat kam

Zukünftig wird der Chemnitzer Stadtrat acht statt bisher sieben Fraktionen beherbergen. Durch die Aufspaltung der AfD kam es zuvor zu einem monatelangen Hickhack. Was bisher geschah.

Die Situation ist zwar kein Novum, aber doch extrem selten: Im Chemnitzer Stadtrat gibt es fortan zwei Fraktionen mit dem Namen der Partei Alternative für Deutschland (AfD). Der parteiinterne Streit, der der Spaltung vorausging, tobt offenkundig schon länger. Doch die Eskalation vor aller Augen fand erst in dieser Wahlperiode statt –...