Die Galerie Weise zündet ein Feuerwerk, bevor das Licht ausgeht

Nach 35 Jahren geht Galerist Bernd Weise in den Ruhestand. In der letzten Ausstellung sind Arbeiten seiner Stammkünstler versammelt – dicht an dicht.

Der Titel „Final Act" ist keine reißerische Marketingidee eines Künstlers, der um Aufmerksamkeit ringt. Es ist nur die trockene Beschreibung, dass mit dem Ende dieser Ausstellung am 21. Februar in der Galerie Weise zugeschlossen wird. Für immer.