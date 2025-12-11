MENÜ
Bernd Weise lädt nach 35 Jahren in die letzte Ausstellung seiner Galerie ein.
Bernd Weise lädt nach 35 Jahren in die letzte Ausstellung seiner Galerie ein. Bild: Toni Söll
Am Nachmittag vor der letzten Vernissage gibt es noch viel zu tun.
Am Nachmittag vor der letzten Vernissage gibt es noch viel zu tun. Bild: Toni Söll
Klein, aber in bester Lage – der letzte Standort der Galerie.
Klein, aber in bester Lage – der letzte Standort der Galerie. Bild: Toni Söll
Die Galerie Weise zündet ein Feuerwerk, bevor das Licht ausgeht
Nach 35 Jahren geht Galerist Bernd Weise in den Ruhestand. In der letzten Ausstellung sind Arbeiten seiner Stammkünstler versammelt – dicht an dicht.

Der Titel „Final Act“ ist keine reißerische Marketingidee eines Künstlers, der um Aufmerksamkeit ringt. Es ist nur die trockene Beschreibung, dass mit dem Ende dieser Ausstellung am 21. Februar in der Galerie Weise zugeschlossen wird. Für immer.
