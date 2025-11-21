Die Katze auf dem Baum: Warum dieser Einsatz in Chemnitz niemanden in Rechnung gestellt wird

Am Donnerstagmittag rückte die Feuerwehr zu einer Tierrettung aus. Eine Katze kam nicht mehr vom Baum runter. Aber wer muss dafür eigentlich zahlen?

Es wirkt wie ein Klischee, ist aber Realität. Feuerwehren löschen nicht nur Brände, sie retten auch Kätzchen. In Chemnitz wurde die Wehr am Donnerstag zu so einem Einsatz gerufen. Ein verängstigtes Tier kam auf der Dresdner Straße nicht mehr runter, flüchtete sich beim Rettungsversuch noch weiter nach oben. Am Ende gelang die Mission.