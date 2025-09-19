Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Die Rutsche wird immer steiler und ich sause die lange Spirale hinunter“: Deutschlands höchste Rutsche eröffnet im Sonnenlandpark Lichtenau

Johanna Mohr hat sich schon mal vorab auf den Rutschenturm getraut.
Johanna Mohr hat sich schon mal vorab auf den Rutschenturm getraut.
Chemnitz Umland
„Die Rutsche wird immer steiler und ich sause die lange Spirale hinunter“: Deutschlands höchste Rutsche eröffnet im Sonnenlandpark Lichtenau
Redakteur
Von Johanna Mohr
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ durfte vor der Eröffnung der neuen Attraktion am Samstag im Freizeitpark an der A 4 die neue Attraktion testen. Das hat Johanna Mohr erlebt.

Im Sonnenlandpark Lichtenau eröffnet am Samstag die höchste Rutsche Deutschlands. Ab 11 Uhr ist die neue Attraktion für alle offen. Ich durfte die Rutsche bereits vorab testen.
