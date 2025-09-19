„Die Rutsche wird immer steiler und ich sause die lange Spirale hinunter“: Deutschlands höchste Rutsche eröffnet im Sonnenlandpark Lichtenau

Die „Freie Presse“ durfte vor der Eröffnung der neuen Attraktion am Samstag im Freizeitpark an der A 4 die neue Attraktion testen. Das hat Johanna Mohr erlebt.

Im Sonnenlandpark Lichtenau eröffnet am Samstag die höchste Rutsche Deutschlands. Ab 11 Uhr ist die neue Attraktion für alle offen. Ich durfte die Rutsche bereits vorab testen.