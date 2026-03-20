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Tomasz Lewandowski ist ein stiller, aber analysierender Beobachter.
Tomasz Lewandowski ist ein stiller, aber analysierender Beobachter. Foto: Andreas Seidel
Tomasz Lewandowski ist ein stiller, aber analysierender Beobachter.
Tomasz Lewandowski ist ein stiller, aber analysierender Beobachter. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Die scheinbare Unschuld der Dinge – eine Ausstellung im Industriemuseum Chemnitz
Redakteur
Von Jens Kassner
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Die Fotos von Tomasz Lewandowski sind betont sachlich. Den Hintergrund, dass die abgebildeten Objekte in Zwangsarbeit entstanden, muss sich der Betrachter erschließen.

Was hat ein 26-Zoll-Damenrad aus den Chemnitzer Wandererwerken, in freundlichem Gelb gehalten, mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Für einen Einsatz an der Front taugte es bestimmt nicht. Doch es entstand unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern.
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