Die scheinbare Unschuld der Dinge – eine Ausstellung im Industriemuseum Chemnitz

Chemnitz
Die Fotos von Tomasz Lewandowski sind betont sachlich. Den Hintergrund, dass die abgebildeten Objekte in Zwangsarbeit entstanden, muss sich der Betrachter erschließen.
Was hat ein 26-Zoll-Damenrad aus den Chemnitzer Wandererwerken, in freundlichem Gelb gehalten, mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Für einen Einsatz an der Front taugte es bestimmt nicht. Doch es entstand unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern.
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