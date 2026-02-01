Chemnitz
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Am Sonntag ist die Automatiktür am Congress-Hotel schon am Morgen blockiert. In dem Hochhaus gibt es nur noch eine Richtung: raus. Hinein kommt keiner mehr, der nicht schon Gast ist. Es ist der letzte Morgen des 1974 eröffneten Hotels. Sonst alles wie immer. Etwas mehr als 30 Gäste sollen die Nacht noch in dem Haus verbracht haben. Offiziell...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.