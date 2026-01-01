MENÜ
  • Die Überflieger 2025: Unterwegs über den Wolken für die Chemnitzer Wirtschaft

Weltweite Ziele, zu denen Firmenchefs aus Chemnitz überall unterwegs waren.
Weltweite Ziele, zu denen Firmenchefs aus Chemnitz überall unterwegs waren. Bild: Tilo Steiner
Jörg Engelmann auf einem Flughafen in Japan.
Jörg Engelmann auf einem Flughafen in Japan. Bild: Jörg Engelmann
Die beiden Pinpoint-Gründer Thomas Grainichen und Marko Rößler auf einer Messe in Zürich.
Die beiden Pinpoint-Gründer Thomas Grainichen und Marko Rößler auf einer Messe in Zürich. Bild: Marko Rößler
Alexander Kovalenko (rechts) hört im Flieger gern Musik.
Alexander Kovalenko (rechts) hört im Flieger gern Musik. Bild: Alexander Kovalenko
Jens Kieselstein in Neu-Delhi am Flughafen.
Jens Kieselstein in Neu-Delhi am Flughafen. Bild: Jens Kieselstein
OB Sven Schulze auf der Weltausstellung in Osaka mit Tsuyoshi Yamaguchi von der Sumitomo-Bank (links) und Jiro Kogi vom EU-Japan-Fest.
OB Sven Schulze auf der Weltausstellung in Osaka mit Tsuyoshi Yamaguchi von der Sumitomo-Bank (links) und Jiro Kogi vom EU-Japan-Fest. Bild: privat
Chemnitz
Die Überflieger 2025: Unterwegs über den Wolken für die Chemnitzer Wirtschaft
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Videokonferenzen haben seit der Coronapandemie vielerorts Business-Meetings in Präsenz ersetzt. Einige persönliche Treffen bleiben aber alternativlos. Welcher Chemnitzer Firmenchef dafür am längsten geflogen ist.

Jörg Engelmann, Geschäftsführer des Chemieanlagen-Entwicklers CAC Engineering, ist im Jahr 2025 mit 44.700 Kilometern in der Luft quasi einmal um die Welt geflogen. Eine Maschine brachte ihn beispielsweise zum 50. Firmenjubiläum des langjährigen japanischen Technologiepartners Asahi Kasei. Engelmann hielt vor Ort eine Präsentation. „Es ist...
