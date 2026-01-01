Die Überflieger 2025: Unterwegs über den Wolken für die Chemnitzer Wirtschaft

Chemnitz
Videokonferenzen haben seit der Coronapandemie vielerorts Business-Meetings in Präsenz ersetzt. Einige persönliche Treffen bleiben aber alternativlos. Welcher Chemnitzer Firmenchef dafür am längsten geflogen ist.
Jörg Engelmann, Geschäftsführer des Chemieanlagen-Entwicklers CAC Engineering, ist im Jahr 2025 mit 44.700 Kilometern in der Luft quasi einmal um die Welt geflogen. Eine Maschine brachte ihn beispielsweise zum 50. Firmenjubiläum des langjährigen japanischen Technologiepartners Asahi Kasei. Engelmann hielt vor Ort eine Präsentation. „Es ist...
