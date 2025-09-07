Die Vintage-Boutique auf dem Kaßberg: Eine Chemnitzer Schulsachbearbeiterin und ihre Krämerseele

Chemnitz
Karina Jäck freut sich auf einen Tag in der Woche immer besonders. Freitags macht sie ihre „Findehütte“ auf. Dort verkauft sie Secondhand-Mode. Den Beginn machte ihr eigener Kleiderschrank und der von einigen Freunden.
„Es gibt nur zwei Größen: Passt oder passt nicht.“ Wer in dem kleinen Laden auf der Georg-Landgraf-Straße 34 auf dem Chemnitzer Kaßberg nach Klamotten stöbert, hat diesen oder andere Sprüche von Inhaberin Karina Jäck vielleicht schon einmal gehört. Vielleicht war es auch: „Für den Schrank wird hier nichts gekauft.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.