  • Diebe erleichtern 92-Jährige um mehrere tausend Euro auf dem Kaßberg

Auch Bargeld wurde bei der Seniorin entwendet. Bild: Robert Michael/dpa
Auch Bargeld wurde bei der Seniorin entwendet. Bild: Robert Michael/dpa
Chemnitz
Diebe erleichtern 92-Jährige um mehrere tausend Euro auf dem Kaßberg
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Polizei warnt aktuell vor der Gefahr durch Trickdiebe. Bei einer neuen Masche bieten die Kriminellen zunächst ihre Hilfe an, um ihre Opfer später auszurauben.

Chemnitz.

Trickdiebe haben eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Walter-Oertel-Straße auf dem Kaßberg um mehrere tausend Euro gebracht. Zunächst bot eine unbekannte Frau der 92-Jährigen am Mittwochmittag an der Haustür an, die Einkäufe nach oben zu tragen. Nach Angaben der Polizei betraten beide die Wohnung. „Die Unbekannte bat unter einem Vorwand um einen Notizzettel und einen Stift und verwickelte sie in ein Gespräch.“

Nachdem die unbekannte Frau wieder verschwunden war, stellte die 92-Jährige fest, dass ihr mehrere tausend Euro aus einem ihrer Zimmer fehlen. „Bei dieser Masche nutzt üblicherweise ein Komplize die Ablenkung aus, begibt sich in die Wohnung, schaut nach Wertsachen und verschwindet mit diesen“, erklärt die Polizei.

Die Seniorin beschrieb die Frau als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Sie habe gebrochen Deutsch gesprochen.

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass wieder verstärkt vor diversen Maschen von Trickdiebstählen. „Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Ein Glas Wasser oder Zettel und Stift können auch an der Wohnungstür gereicht werden, die Sperrkette sollte dabei geschlossen bleiben. Ziehen Sie im Zweifel Vertrauenspersonen hinzu und verständigen Sie die Polizei.“ (cma)

