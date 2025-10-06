Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Diebe stehlen fünf Tonnen Blech in Chemnitz

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl von großen Mengen Blech. Bild: Heiko Küverling/Adobe Stock
Chemnitz
Diebe stehlen fünf Tonnen Blech in Chemnitz
Redakteur
Von Erik Anke
Unbekannten ist über das lange Wochenende ein Beutezug im Stadtteil Mittelbach gelungen.

Unbekannte Diebe haben das lange Wochenende für einen Beutezug in Chemnitz genutzt. In den vergangenen Tagen brachen sie ein Tor zu einem Firmengelände nahe der Hofer Straße im Stadtteil Mittelbach auf. Wie die Polizei erklärt, verschafften sich die Täter Zutritt zur Firmenhalle, wo sie ein weiteres Tor aufhebelten und fünf mit Blechplatten...
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
10.09.2025
1 min.
Chemnitz: Diebe scheitern bei Sprengung von Geldautomat auf dem Kaßberg
Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem misslungenen Sprengversuch.
Ein gescheiterter Coup in Chemnitz beschäftigt die Polizei. Ein Geldautomat sollte gesprengt werden, doch die Täter gingen leer aus.
Erik Anke
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
14:03 Uhr
1 min.
Chemnitz: Erneut drei E-Ladekabel geklaut – Polizei stellt verdächtigen Radfahrer (ohne Licht)
Diebstähle von Kabeln an E-Ladesäulen häufen sich aktuell in September.
In der Nacht zu Dienstag hat es eine Stromtankstelle auf einem Parkplatz in Hutholz getroffen. Bei ihrer Fahndung traf die Polizei auf zwei verdächtige Fahrradfahrer.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel