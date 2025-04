Diebstahl und Unfall in Markersdorf: Polizei sucht nach Mercedes-Sprinter-Dieb

Ein unbekannter Mann entwendet dreist einen Lieferwagen und verletzt dabei einen der Besitzer. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Was steckt dahinter?

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen einen weißen Mercedes Sprinter in Markersdorf entwendet und damit einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl gegen 7.50 Uhr in der Hauptstraße des Claußnitzer Ortsteils. Zwei Männer, beide 59 Jahre alt, waren gerade dabei, das Fahrzeug zu beladen, als der Dieb unbemerkt...