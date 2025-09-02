Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Diese Chemnitzer Initiativen machen Firmen für die Zukunft fit

Die Mitglieder des Innovationsnetzwerkes „SMAFARO“ entwickeln Anwendungen mit Roboterhunden (vorn) für Industrie und Logistik.
Die Mitglieder des Innovationsnetzwerkes „SMAFARO“ entwickeln Anwendungen mit Roboterhunden (vorn) für Industrie und Logistik. Bild: ITW
Chemnitz
Diese Chemnitzer Initiativen machen Firmen für die Zukunft fit
Von Christian Mathea
Die Wirtschaft schwächelt, Aufträge aus traditionellen Branchen brechen weg. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Betriebe ihre Produktivität erhöhen oder ganz neue Produkte entwickeln. Für beides gibt es in Chemnitz Ideen.

Obwohl es in Chemnitz kaum Forschungsabteilungen großer Konzerne gibt, entstehen in der Stadt zahlreiche Ideen, die auch kleinen Unternehmen helfen können. Die Innovationstreiber sind neben der TU Chemnitz vor allem die Industrieforschungseinrichtungen, von denen es gleich sechs in Chemnitz gibt und damit mehr als in Dresden oder Leipzig.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
