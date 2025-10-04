Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Digitaler Kompass: Wie das Chemnitzer Rathaus Vereine zu Fördergeld lotsen soll

Allein im Chemnitzer Sport sind mehrere Zehntausend Menschen in Vereinen aktiv.
Bild: Symbolfoto: Andreas Seidel/A.
Allein im Chemnitzer Sport sind mehrere Zehntausend Menschen in Vereinen aktiv.
Allein im Chemnitzer Sport sind mehrere Zehntausend Menschen in Vereinen aktiv. Bild: Symbolfoto: Andreas Seidel/A.
Chemnitz
Digitaler Kompass: Wie das Chemnitzer Rathaus Vereine zu Fördergeld lotsen soll
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Politik hat bei der Stadt einen digitalen Fördermittel-Guide für das Ehrenamt in Auftrag gegeben. Doch die Idee ist nicht unumstritten.

Welche Fördermittel gibt es in Chemnitz, vom Bund oder vom Land, insbesondere für Vereine und Ehrenamtliche? Und wie kommt man da ran? Antworten auf diese Fragen soll künftig ein digitaler Fördermittel-Guide geben. Mit dessen Entwicklung hat der Stadtrat das Rathaus jetzt beauftragt. Möglichst bis Ende kommenden Jahres soll das neue Angebot...
