Digitaler Kompass: Wie das Chemnitzer Rathaus Vereine zu Fördergeld lotsen soll

Die Politik hat bei der Stadt einen digitalen Fördermittel-Guide für das Ehrenamt in Auftrag gegeben. Doch die Idee ist nicht unumstritten.

Welche Fördermittel gibt es in Chemnitz, vom Bund oder vom Land, insbesondere für Vereine und Ehrenamtliche? Und wie kommt man da ran? Antworten auf diese Fragen soll künftig ein digitaler Fördermittel-Guide geben. Mit dessen Entwicklung hat der Stadtrat das Rathaus jetzt beauftragt. Möglichst bis Ende kommenden Jahres soll das neue Angebot...