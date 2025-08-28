Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Dikka-Konzert in Chemnitz: Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen

Aufgrund des Auftrittes von Dikka ist von Freitag bis Montag die Straße gesperrt.
Aufgrund des Auftrittes von Dikka ist von Freitag bis Montag die Straße gesperrt. Bild: Universal
Aufgrund des Auftrittes von Dikka ist von Freitag bis Montag die Straße gesperrt.
Aufgrund des Auftrittes von Dikka ist von Freitag bis Montag die Straße gesperrt. Bild: Universal
Chemnitz
Dikka-Konzert in Chemnitz: Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen
Von Johannes Fromm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer müssen sich von Freitag bis Montag mit zusätzlichen Einschränkungen auf der Chemnitztalstraße herumschlagen. Das führt teils zu längeren Umwegen. Die Anreise ist aber auch per Shuttlebus möglich.

In Chemnitz sind ab Freitag um 6 Uhr der Dammweg zur Chemnitztalstraße komplett und die Chemnitztalstraße einseitig stadteinwärts gesperrt. Die Sperrung gilt bis Montagmittag. Stadtauswärts bleibt die Chemnitztalstraße befahrbar. Grund ist das Power Open Air des Energieversorgers Envia M am Samstag, bei dem Dikka (13 Uhr) und Wincent Weiss...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.
30.08.2025
3 min.
Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Welche Tragweite die Zollentscheidung des Gerichts hat, ist noch unklar. (Archivbild)
Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
18.08.2025
2 min.
Karten für Konzert von Dikka in Chemnitz werden nur noch verlost
Dikka spielt am 30. August auf dem Firmengelände von Envia M.
Eigentlich gibt es keine Tickets mehr für das Konzert. Die „Freie Presse“ hat aber noch zwei mal zwei Stück zu verlosen.
Jana Peters
07.08.2025
1 min.
Erst Halteverbot, dann Vollsperrung: Deshalb ist die Straße der Nationen am Freitag dicht
Bereits ab 16 Uhr gelten Halteverbote am Freitag.
Autofahrer müssen sich am Freitag mit zusätzlichen Einschränkungen in der Innenstadt herumschlagen. Diese dauern aber nicht lange.
Johannes Fromm
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel