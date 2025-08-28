Dikka-Konzert in Chemnitz: Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen

Autofahrer müssen sich von Freitag bis Montag mit zusätzlichen Einschränkungen auf der Chemnitztalstraße herumschlagen. Das führt teils zu längeren Umwegen. Die Anreise ist aber auch per Shuttlebus möglich.

In Chemnitz sind ab Freitag um 6 Uhr der Dammweg zur Chemnitztalstraße komplett und die Chemnitztalstraße einseitig stadteinwärts gesperrt. Die Sperrung gilt bis Montagmittag. Stadtauswärts bleibt die Chemnitztalstraße befahrbar. Grund ist das Power Open Air des Energieversorgers Envia M am Samstag, bei dem Dikka (13 Uhr) und Wincent Weiss...