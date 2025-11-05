Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  Diskussion um Schulweg-Finanzierung im Erzgebirge: Wie viel darf ein Gehweg kosten?

Neukirchen braucht dringend einen Gehweg für Schüler. Die Finanzierung sorgte für Diskussionen.
Neukirchen braucht dringend einen Gehweg für Schüler. Die Finanzierung sorgte für Diskussionen.
Chemnitz Umland
Diskussion um Schulweg-Finanzierung im Erzgebirge: Wie viel darf ein Gehweg kosten?
Von Julia Grunwald
Mit der neuen Grundschule braucht Neukirchen ab 2027 einen Gehweg für die Schüler an der Stollberger Straße. Mit Fördermitteln könnte die Gemeinde sparen. Das gefällt aber nicht allen.

Soll Neukirchen 200.000 Euro oder 100.000 Euro aus der Gemeindekasse für einen Gehweg investieren? Diese Frage sorgte im Gemeinderat für rege Diskussionen, Kritik der AfD und für deutliche Worte des Bürgermeisters.
