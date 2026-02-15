MENÜ
Bei der laufenden Studie sind bereits insgesamt 2500 Rückmeldungen eingegangen.
Bei der laufenden Studie sind bereits insgesamt 2500 Rückmeldungen eingegangen.
Bei der laufenden Studie sind bereits insgesamt 2500 Rückmeldungen eingegangen.
Bei der laufenden Studie sind bereits insgesamt 2500 Rückmeldungen eingegangen. Bild: Achim Scheidemann/dpa
Chemnitz
„Don’t knock me out“: Chemnitzer Studie zeigt große Aufklärungslücken bei K.O.-Tropfen
Von Laetitia Feddersen
Viele wissen nicht, wie sie nach einem Angriff mit K.O.-Tropfen reagieren sollen. Eine Studie der TU Chemnitz zeigt: Prävention und Hilfsangebote im öffentlichen Raum fehlen noch.

Knock-Out-Drogen, bekannt als K.O.-Tropfen, sind heimtückische Substanzen, die unbemerkt in Getränke gemischt werden. Sie sind farb-, geruchs- und geschmacksneutral und machen Opfer wehrlos – oft mit dem Ziel, sexuelle oder andere Gewaltdelikte zu begehen. Die Wirkung reicht von Benommenheit und Gedächtnislücken bis zu Bewusstlosigkeit, in...
