„Don’t knock me out“: Chemnitzer Studie zeigt große Aufklärungslücken bei K.O.-Tropfen

Viele wissen nicht, wie sie nach einem Angriff mit K.O.-Tropfen reagieren sollen. Eine Studie der TU Chemnitz zeigt: Prävention und Hilfsangebote im öffentlichen Raum fehlen noch.

Knock-Out-Drogen, bekannt als K.O.-Tropfen, sind heimtückische Substanzen, die unbemerkt in Getränke gemischt werden. Sie sind farb-, geruchs- und geschmacksneutral und machen Opfer wehrlos – oft mit dem Ziel, sexuelle oder andere Gewaltdelikte zu begehen. Die Wirkung reicht von Benommenheit und Gedächtnislücken bis zu Bewusstlosigkeit, in...