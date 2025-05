Drama ums Theater in Chemnitz: Die Kulturhauptstadt kann auch unbequem sein – und das ist gut so!

Seit Freitagabend ist das frühere Schauspielhaus symbolisch besetzt. Das Motto: "C the Closed" - eine unmissverständliche Anspielung auf das Kulturhauptstadt-Motto "C the Unseen". Am Sonntag gabs symbolisch einen Europäischen Kürzungspreis in Form einer Wäschemangel für die Stadt Chemnitz dazu. Bild: Jens Kassner