  • Drei Anzeigen nach einer Verkehrskontrolle in Neukirchen

Der Fahrer stand nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis, sondern war auch betrunken.
Der Fahrer stand nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis, sondern war auch betrunken. Bild: Marcus Brandt/dpa
Der Fahrer stand nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis, sondern war auch betrunken.
Der Fahrer stand nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis, sondern war auch betrunken. Bild: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz Umland
Drei Anzeigen nach einer Verkehrskontrolle in Neukirchen
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mofa-Fahrer muss sich nach einer Kontrolle gleich wegen drei Verstößen verantworten.

Am Samstagabend hat die Polizei auf der Chemnitzer Straße in Neukirchen einen Mofa-Roller mit zwei Männern gestoppt. Der Fahrer, ein 35-jähriger Ukrainer, stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,04 Promille und ein Drogenvortest wies auf Cannabis hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und...
