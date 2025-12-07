Drei Anzeigen nach einer Verkehrskontrolle in Neukirchen

Chemnitz Umland
Der Mofa-Fahrer muss sich nach einer Kontrolle gleich wegen drei Verstößen verantworten.
Am Samstagabend hat die Polizei auf der Chemnitzer Straße in Neukirchen einen Mofa-Roller mit zwei Männern gestoppt. Der Fahrer, ein 35-jähriger Ukrainer, stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,04 Promille und ein Drogenvortest wies auf Cannabis hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.