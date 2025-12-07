Drei Anzeigen nach einer Verkehrskontrolle in Neukirchen

Der Mofa-Fahrer muss sich nach einer Kontrolle gleich wegen drei Verstößen verantworten.

Am Samstagabend hat die Polizei auf der Chemnitzer Straße in Neukirchen einen Mofa-Roller mit zwei Männern gestoppt. Der Fahrer, ein 35-jähriger Ukrainer, stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,04 Promille und ein Drogenvortest wies auf Cannabis hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und...