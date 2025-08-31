Drei Garagen in Flammen: Brandstifter in Chemnitz am Werk

Chemnitz
Als die Feuerwehr anrückte, war schon nichts mehr zu retten.
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Chemnitzer Stadtteil Furth: In der Nacht zu Sonntag sind dort nahe der Glösaer Straße nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht drei alte Garagen in Flammen aufgegangen und niedergebrannt. Sie seien zuletzt teils als Gartenlauben genutzt worden und standen bei Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in...
