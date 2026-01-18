MENÜ
  • Drei Männer in Chemnitzer Innenstadt ausgeraubt: Polizei stellt zwei Verdächtige

In der Inneren Klosterstraße griff ein Trio zwei Männer an. Dabei erbeuteten sie eine Zigarettenschachtel.
In der Inneren Klosterstraße griff ein Trio zwei Männer an. Dabei erbeuteten sie eine Zigarettenschachtel.
Chemnitz
Drei Männer in Chemnitzer Innenstadt ausgeraubt: Polizei stellt zwei Verdächtige
Von Erik Anke
An zwei Tatorten kam es am Samstagnachmittag zu Raubdelikten. Die Polizei sieht einen Zusammenhang.

Gleich zweimal schlugen Räuber in der Chemnitzer Innenstadt am Samstagnachmittag zu. Kurz nach 17 Uhr fragte ein Trio einen 40-Jährigen am Opernhaus nach Zigaretten. Als dieser verneinte kam es zu Handgreiflichkeiten. Die Täter schlugen den Mann gegen den Kopf und verletzten ihn leicht. Schließlich flohen sie ohne Beute.
