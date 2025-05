Drei Millionen Euro Schaden wegen Schwarzarbeit: 100 Beamte durchsuchen Häuser in Chemnitz, Tschechien und im Erzgebirge

Drei Personen und zwei mutmaßliche Unterstützer sind ins Visier des Zolls geraten. Am Dienstag wurden neun Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Es geht unter anderem um nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge, Betrug, Steuerhinterziehung. Was bekannt ist.

Der Zoll hat am Dienstag neun Wohn- und Geschäftsräume in Chemnitz, Tschechien und im Erzgebirge durchsucht. 100 Beamte aus Deutschland und Tschechien waren im Einsatz. Es geht um drei Beschuldigte (30, 35 und 50 Jahre alt). Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Hauptzollamt in Erfurt wirft den drei Personen vor, Sozialversicherungsbeiträge...