Drei neue Tempo-30-Zonen für Limbach-Oberfrohna: Warum Autofahrer dadurch dennoch schneller fahren können

In drei Gebieten will die Stadt zukünftig das Tempo auf 30 Stundenkilometer begrenzen. Der Stadtrat stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. Doch nicht überall müssen Autofahrer deshalb langsamer fahren.

Drei neue Zonen mit einer Tempo-30-Beschränkung soll es in Limbach-Oberfrohna geben. Darauf hat sich der Stadtrat geeinigt. Das Kuriose: Obwohl in allen drei Zonen das Tempo auf 30 Stundenkilometer festgelegt wird, dürfen Autofahrer in einem Bereich schneller fahren als bisher.