Regionale Nachrichten und News
  • Drei Tage Auszeit vom modernen Leben: Was das Wikingerspektakel auf Burg Rabenstein in Chemnitz bietet

Michael Hübler schnitzt mit einer Behauaxt einen Löffel aus einem Stück Kiefernholz.
Michael Hübler schnitzt mit einer Behauaxt einen Löffel aus einem Stück Kiefernholz.
Michael Hübler schnitzt mit einer Behauaxt einen Löffel aus einem Stück Kiefernholz.
Michael Hübler schnitzt mit einer Behauaxt einen Löffel aus einem Stück Kiefernholz. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Drei Tage Auszeit vom modernen Leben: Was das Wikingerspektakel auf Burg Rabenstein in Chemnitz bietet
Von Ralf Jerke
Noch bis Sonntag wird Burg Rabenstein zur Wikingerfestung: Schaukämpfe, Handwerk, Musik und Marktstände erwarten Besucher. Auch Kinderprogramme und kulinarische Angebote gehören zum Spektakel.

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich Burg Rabenstein in Chemnitz in eine Zeitmaschine: Wikinger, Ritter, Gaukler und Handwerker lassen das Mittelalter lebendig werden. Das Wikingerspektakel bietet eine Mischung aus Show, Handwerk, Kulinarik und Markttreiben und zieht seit Jahren große und kleine Besucher gleichermaßen in seinen Bann. Schon...
