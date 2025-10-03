Drei Tage Auszeit vom modernen Leben: Was das Wikingerspektakel auf Burg Rabenstein in Chemnitz bietet

Chemnitz
Noch bis Sonntag wird Burg Rabenstein zur Wikingerfestung: Schaukämpfe, Handwerk, Musik und Marktstände erwarten Besucher. Auch Kinderprogramme und kulinarische Angebote gehören zum Spektakel.
Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich Burg Rabenstein in Chemnitz in eine Zeitmaschine: Wikinger, Ritter, Gaukler und Handwerker lassen das Mittelalter lebendig werden. Das Wikingerspektakel bietet eine Mischung aus Show, Handwerk, Kulinarik und Markttreiben und zieht seit Jahren große und kleine Besucher gleichermaßen in seinen Bann. Schon...
