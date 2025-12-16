Dreijährige in Chemnitz von Auto erfasst

Ein Kind musste nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ins Krankenhaus. Es hatte aber Glück im Unglück.

Am Dienstag gegen 14 Uhr ist es an der Chemnitzer Flemmingstraße zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde dabei ein Kind von einem Auto der Marke VW angefahren. Das Kind musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Kind handelte es sich laut Polizei um ein dreijähriges Mädchen. Es habe die Straße...