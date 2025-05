Dreister Bandendiebstahl in Getränkemarkt in Niederfrohna

Mit einem besonderen Trick erbeuteten fünf Männer am Donnerstag Waren und Bargeld in dem Geschäft. Die Polizei bittet nun Anwohner und Kunden um Hilfe.

Limbach-Oberfrohna.

In einem Getränkemarkt an der Limbacher Straße in Niederfrohna ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Bandendiebstahl gekommen. Laut Polizei betraten fünf Männer gegen 14.20 Uhr das Geschäft, woraufhin zwei der Täter gezielt das Verkaufspersonal ablenkten. Drei weitere Männer sollen sich währenddessen unbemerkt in die hinteren Personalräume des Marktes begeben haben. Dort entwendeten sie Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert von etwa 2200 Euro, so die Polizei.