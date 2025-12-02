DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein: Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Arbeitgeber gescheitert

Chemnitz
Ein Jahr lang hatten Verdi und das DRK Sachsen verhandelt, mehrmals wurde am DRK Krankenhaus Rabenstein gestreikt. Eine Einigung gibt es dennoch nicht. Wie geht es nun weiter?
Für die rund 10.000 Beschäftigten des DRK Sachsen, darunter rund 700 am Krankenhaus Rabenstein, gibt es vorerst keinen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi erklärte die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband der sächsischen Rotkreuzverbände am Montag für gescheitert. Man sei auch in der 13. Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben,...
