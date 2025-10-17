Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Dunkle Cosplayer, alte Tatra-Bahnen und Äpfel, Äpfel, Äpfel: Sieben Tipps für das Wochenende in Chemnitz

Das Wochenende in Chemnitz hat viel im Angebot.
Bild: Collage: Fotos: A. Seidel/Dulian/Dedert/Bock/dpa
Das Wochenende in Chemnitz hat viel im Angebot.
Das Wochenende in Chemnitz hat viel im Angebot. Bild: Collage: Fotos: A. Seidel/Dulian/Dedert/Bock/dpa
Chemnitz
Dunkle Cosplayer, alte Tatra-Bahnen und Äpfel, Äpfel, Äpfel: Sieben Tipps für das Wochenende in Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Wer will, kann an diesem Wochenende in Chemnitz viel erleben. Und zum Kuchenessen muss man noch nicht mal zum Bäcker oder ins Café. Es wird aber auch ein großer Chemnitzer geehrt.

Wenn es draußen kälter wird, braucht man etwas Motivation, um das Haus zu verlassen. „Freie Presse“ hat in den Veranstaltungskalender für das Wochenende geschaut und die besten Tipps zusammengetragen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
15:30 Uhr
3 min.
Tipps für trübe Herbsttage: Ein Wochenende für Nerds und junge und aktive Menschen in Chemnitz
Das Wochenende in Chemnitz wird nicht wild, aber im Detail doch ziemlich vielfältig.
Was ist an diesem Wochenende in Chemnitz los? Wer das nicht weiß, für den lohnt sich ein Blick in diese kleine Übersicht. Spoiler: Es wird getanzt, gewandert, gespielt und gestaunt.
Denise Märkisch
16:08 Uhr
2 min.
Deutscher spaziert in Dänemark auf riesige Brücke
Die Brücke über den Großen Belt - hier ist ein Schiff der russischen Nordflotte unter ihr zu sehen - zählt zu den imposantesten Bauwerken Dänemarks. (Symbolbild)
Die Brücke über den Großen Belt zählt zu den imposantesten Bauwerken Skandinaviens. Für Fußgänger ist sie tabu - was ein Deutscher offenbar nicht wusste.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
19:00 Uhr
3 min.
Abschluss von großem Kuha-Projekt: Alles dreht sich um den Apfel
Ein Junge schält einen Apfel. Das Foto entstand bei einem Kochkurs zum Thema Apfel.
Bereits 2021 wurden die ersten Apfelbäume gepflanzt. Jetzt kommt das Projekt „Gelebte Nachbarschaft“ zum Abschluss. Bei einem letzten Festival werden 600 Bäume gepflanzt und ein Fest im Tietz gefeiert.
Jana Peters
16:10 Uhr
4 min.
Mit Pumpernickel und Früchtebrot: Als Kuhschnappel in aller Munde war
Frieder Meinert arbeitete jahrzehntelang in der Brotfabrik in Kuhschnappel und organisiert bis heute die Treffen der Ehemaligen.
Dank seiner Brotfabrik war der kleine Ort mit dem lustigen Namen zu DDR-Zeiten republikweit bekannt. Das Vorzeigeunternehmen nahm ein trauriges Ende.
Bernd Appel
Mehr Artikel