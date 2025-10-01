Dunkle Rauchwolke über Altendorf: Gartenlaube steht in Flammen

Eine leer stehende Gartenlaube ist am Mittwochabend in Chemnitz ausgebrannt. Zur Ursache gibt es noch keine Informationen.

Ein dunkle Rauchwolke hat am Mittwoch die Anwohner in Altendorf in der Nähe des Rewe-Marktes beunruhigt. Gegen 18 Uhr war der Brand einer leer stehenden Laube in der Nähe der Bonhoefferstraße durch Anlieger entdeckt worden. Sofort wurde die Feuerwehr verständigt, die auch mit mehreren Löschfahrzeugen anrückte. So konnte das Feuer schnell...