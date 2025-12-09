Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Duo Tangopianissimo tritt bei Weihnachtsmilonga im Chemnitzer Weltecho auf

Im Chemnitzer Weltecho an der Annaberger Straße wird es eine Weihnachtsmilonga geben.
Im Chemnitzer Weltecho an der Annaberger Straße wird es eine Weihnachtsmilonga geben.
Chemnitz
Duo Tangopianissimo tritt bei Weihnachtsmilonga im Chemnitzer Weltecho auf
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Sächsische Mozart-Gesellschaft und der Verein Tango-Echo/Oscarveranstalten den Abend gemeinsam. Was geboten wird.

Das Duo Tangopianissimo gestaltet am Freitag, 19. Dezember, eine besondere Weihnachtsmilonga im Weltecho in Chemnitz. Ab 21 Uhr präsentieren Fernando Brugera und Christian Gerber ihr Projekt „Bewegende Klänge – Concertina & Bandoneon“. Die Musiker entführen das Publikum in die Zeit klassischer Tango-Orchester. Der Eintritt beträgt 25...
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
19.11.2025
4 min.
Sechs Chemnitzer Clubs, eine Nacht und die Chance auf ein goldenes Ticket
Drei Vertreter und Vertreterinnen von drei Clubs: Christian Jöst (Lokomov), Maria LLera Perez (Atomino) und Isabel Horn (Weltecho).
Atomino, Weltecho, Transit, Lokomov, No-Nation und Aaltra: Diese Clubs ziehen am Samstag an einem Strang. Zum „United Club Festival“ soll es überall richtig voll werden. Die Clubkultur der Stadt rückt zusammen.
Denise Märkisch
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
3 min.
Tango: traditionelle Milongas im Chemnitzer „Weltecho“
Eine Milonga – ein traditioneller Tangoabend im Chemnitzer „Weltecho“.
In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Bernd Thiele vom „Tangoecho“, wie die Chemnitzer Milongas musikalische Gäste aus aller Welt anziehen.
Anne Busch
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel