Duo Tangopianissimo tritt bei Weihnachtsmilonga im Chemnitzer Weltecho auf

Chemnitz
Die Sächsische Mozart-Gesellschaft und der Verein Tango-Echo/Oscarveranstalten den Abend gemeinsam. Was geboten wird.
Das Duo Tangopianissimo gestaltet am Freitag, 19. Dezember, eine besondere Weihnachtsmilonga im Weltecho in Chemnitz. Ab 21 Uhr präsentieren Fernando Brugera und Christian Gerber ihr Projekt „Bewegende Klänge – Concertina & Bandoneon“. Die Musiker entführen das Publikum in die Zeit klassischer Tango-Orchester. Der Eintritt beträgt 25...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.