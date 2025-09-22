E-Ladesäulen im Visier von Kabeldieben: Polizei ist in Chemnitz neuem Modus Operandi auf der Spur

E-Auto-Fahrer in Chemnitz stehen aktuell im Zweifel vor einer defekten Ladesäule. Gleich mehrere Fälle beschäftigen die Polizei.

Die Täter kamen in der Nacht. Von Sonntag auf Montag schlugen sie im Chemnitzer Stadtteil Gablenz zu. Kurz vor Mitternacht schnitten die Unbekannten sechs Ladekabel von drei E-Ladesäulen an der Carl-von-Ossietzky-Straße ab. Der Wert der Kabel wird von der Polizei in Chemnitz mit ein paar Hundert Euro angegeben. Der entstandene Schaden ist viel...