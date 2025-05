Ecstasy an Kinder im Erzgebirge verkauft – Chemnitzer Gericht fällt Urteil

Weil er Drogen an Kinder verkaufte, stand ein junger Mann in Chemnitz vor Gericht. Der Fall zeigt, wie leicht Minderjährige im Erzgebirge an harte Drogen kommen.

Für Lisas Vater war es wohl ein Albtraum. Als seine 13-jährige Tochter an einem Sonntagabend nach Hause kommt, sieht er gleich, dass etwas nicht stimmt. Sie verhält sich merkwürdig und hat riesige Pupillen. Sie hat den Tag mit Freunden verbracht und steht offenbar unter Drogen. Kurz habe er überlegt, ob er die Sache „selbst regeln" solle,...