Ehemaliger Niners-Chefcoach heuert bei Chemnitzer Software-Firma an

Er war einer der jüngsten Trainer im Profibasketball, holte später Rezepte für amerikanische Pizza nach Chemnitz. Jetzt kümmert er sich um den Vertrieb bei Domeba.

Zum 1. August hat der ehemalige Basketball-Trainer Felix Schreier die Leitung des Vertriebs bei der Software-Firma Domeba übernommen. Im Jahr 2011 hatte der gebürtige Chemnitzer als 22-Jähriger die Nachfolge von Chefcoach Torsten Loibl bei den Niners angetreten. In der ersten Saison führte Felix Schreier das Basketball-Team als Tabellendritter...