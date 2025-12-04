Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eigene Ampelmännchen für Chemnitz: Roter Turm heißt stehen, grüne Fit-Flasche heißt gehen?

Könnte es bald besondere Ampelfiguren an Chemnitzer Straßen geben?
Könnte es bald besondere Ampelfiguren an Chemnitzer Straßen geben? Bild: Collage Uwe Anspach/dpa/Andreas Seidel
Könnte es bald besondere Ampelfiguren an Chemnitzer Straßen geben?
Könnte es bald besondere Ampelfiguren an Chemnitzer Straßen geben? Bild: Collage Uwe Anspach/dpa/Andreas Seidel
Chemnitz
Eigene Ampelmännchen für Chemnitz: Roter Turm heißt stehen, grüne Fit-Flasche heißt gehen?
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die SPD-Fraktion im Stadtrat will eine eigene Ampelfigur für Chemnitzer Fußgängerampeln. Andere Städte haben ähnliches bereits. Welche Ideen gibt es?

In Mainz stehen und gehen auf manchen Fußgängerampeln die Mainzelmännchen – in Bremen die Stadtmusikanten. Wer oder was könnte die traditionellen Figuren auf Chemnitzer Fußgängerampeln ergänzen und damit die Stadt repräsentieren? Dazu will die SPD-Stadtratsfraktion Vorschläge suchen und umsetzen lassen.
