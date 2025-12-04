Eigene Ampelmännchen für Chemnitz: Roter Turm heißt stehen, grüne Fit-Flasche heißt gehen?

Chemnitz
Die SPD-Fraktion im Stadtrat will eine eigene Ampelfigur für Chemnitzer Fußgängerampeln. Andere Städte haben ähnliches bereits. Welche Ideen gibt es?
In Mainz stehen und gehen auf manchen Fußgängerampeln die Mainzelmännchen – in Bremen die Stadtmusikanten. Wer oder was könnte die traditionellen Figuren auf Chemnitzer Fußgängerampeln ergänzen und damit die Stadt repräsentieren? Dazu will die SPD-Stadtratsfraktion Vorschläge suchen und umsetzen lassen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.