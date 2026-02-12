Leon Kühnert ist 18 Jahre alt und kämpft seit seiner Kindheit gegen den Krebs. Nun haben sich Chemnitzer und der Verein Lukas Stern zusammengetan, um einen Traum zu erfüllen.

„Ich kann es noch nicht richtig glauben“, sagt Leon Kühnert. Er ist 18 Jahre alt. Und was er nicht glauben kann, ist der Umstand, dass er bald in seine eigene Wohnung ziehen wird. Was für andere junge Menschen in der Regel ein normaler Weg zur Erwachsenwerden ist, ist für den Wittgensdorfer nicht so einfach. Als Leon Kühnert noch ganz...