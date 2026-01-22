MENÜ
  • Ein Krimi um Liebe und Leidenschaft im Chemnitzer Opernhaus

Bild: Nasser Hashemi/Theater Chemnitz
Von Heiko Hößler
Die Oper „Der Bajazzo“ ist schon mehr als 130 Jahre alt. Die Geschichte kann man auch heute noch erzählen.

Das späte 19. Jahrhundert: Eine Truppe von Schauspielern reist durch Italien. Ihr Anführer Canio erfährt kurz vor dem Auftritt, dass seine Frau ihn betrügt. Er geht auf die Bühne und singt. Doch ist es noch seine Rolle, die er spielt, oder hat das Leben mit Liebe und Leidenschaft die Bühne erobert? Das ist der Stoff, aus dem „Der...
