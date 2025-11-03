Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Leben für den perfekten Schnitt: Chemnitzer Schneiderin sitzt seit 60 Jahren an der Nähmaschine

Damenmaßschneiderin Karin Preißler mit einen Blazer aus Gobelin-Stoff, den sie für sich selbst entworfen hat.
Damenmaßschneiderin Karin Preißler mit einen Blazer aus Gobelin-Stoff, den sie für sich selbst entworfen hat.
Chemnitz
Ein Leben für den perfekten Schnitt: Chemnitzer Schneiderin sitzt seit 60 Jahren an der Nähmaschine
Redakteur
Von Christian Mathea
Karin Preißler schneidert schon ihr ganzes Leben. Von der Handarbeit in der Schule hat sie es bis zum Meistertitel und einem eigenen Atelier geschafft. Die schwierigste Phase war die Wendezeit.

Karin Preißer hätte beruflich durchaus in der Musik Fuß fassen können. Ab der 5. Klasse wurde sie Mitglied des neu gegründeten Zentralen Pionierensembles in Karl-Marx-Stadt, wo sie Geige spielte.
08.10.2025
4 min.
Konkurrenz aus Fernost: Wie sich ein Chemnitzer Textilforschungs-Institut neu erfunden hat
Seit 2018 Geschäftsführer beim Cetex-Institut: Sebastian Nendel an einer Biaxial Nähwirkmaschine.
Die Cetex entwickelte früher Konzepte für Textilmaschinen des VEB Textima. Doch die Welt hat sich weitergedreht und die Kleidungsproduktion ist zu großen Teilen nach Asien abgewandert. Was macht das Institut heute?
Christian Mathea
14:00 Uhr
4 min.
Der letzte Korbmacher von Chemnitz: Berufstätig mit 85
Günter Jahn ist der letzte Korbmacher von Chemnitz. Auch mit 85 Jahren findet er seine Arbeit vielfältig und hat Freude daran, wie zu Beginn seiner Ausbildung im Alter von 15 Jahren.
Weil ihm Arbeit Spaß macht, ist Günter Jahn auch im hohen Alter noch täglich in seiner Werkstatt anzutreffen. Seit seiner Jugend ist er Korbmacher und hat einige Veränderungen seines Handwerks erlebt.
Jana Peters
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel