Ein Leben für den perfekten Schnitt: Chemnitzer Schneiderin sitzt seit 60 Jahren an der Nähmaschine

Karin Preißler schneidert schon ihr ganzes Leben. Von der Handarbeit in der Schule hat sie es bis zum Meistertitel und einem eigenen Atelier geschafft. Die schwierigste Phase war die Wendezeit.

Karin Preißer hätte beruflich durchaus in der Musik Fuß fassen können. Ab der 5. Klasse wurde sie Mitglied des neu gegründeten Zentralen Pionierensembles in Karl-Marx-Stadt, wo sie Geige spielte.