Ein Sessel im Chemnitz-Look – oder sitzen im großen C

In Chemnitz kann man schon lange nicht mehr nur auf 08/15-Bänken sitzen. Auf dem Johannisplatz ist nun der erste „Big C“-Sessel zu sehen. Fünf weitere sollen folgen.

Nach dem „I-love-C"-Fotospot kommt jetzt der „Big C"-Sessel. So ein C im Namen ist schon praktisch. Worum geht es? Der Chemnitzer Künstler Carsten Grundmann (hier auch ein C im Namen) hatte eine Idee für neue Sitzgelegenheiten in Chemnitz. Die TU Chemnitz machte mit und entwickelte die Grundidee gemeinsam mit dem Architekten Falko Hensel...