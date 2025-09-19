Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ein Stück Chemnitzer Alltag: Der Wochenmarkt und seine Händler

Ramona Thümmel und Nicole Dittmann stehen jeden Tag auf dem Chemnitzer Wochenmarkt. Ihre Ware holen sie früh vom Großmarkt.
Ramona Thümmel und Nicole Dittmann stehen jeden Tag auf dem Chemnitzer Wochenmarkt. Ihre Ware holen sie früh vom Großmarkt. Bild: Christian Mathea
Ramona Thümmel und Nicole Dittmann stehen jeden Tag auf dem Chemnitzer Wochenmarkt. Ihre Ware holen sie früh vom Großmarkt.
Ramona Thümmel und Nicole Dittmann stehen jeden Tag auf dem Chemnitzer Wochenmarkt. Ihre Ware holen sie früh vom Großmarkt. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Ein Stück Chemnitzer Alltag: Der Wochenmarkt und seine Händler
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Wochenmarkt von Dienstag bis Samstag mitten im Zentrum, das gibt es nur in wenigen Städten. 50 Stände locken vor allem mit Frischware. Eine Bäckerei zieht sich jetzt allerdings zurück, aber nicht wegen mangelnder Kundschaft.

Früh um 6 Uhr, lange bevor der Wochenmarkt um 9 Uhr öffnet, läuft Ramona Thümmel schon durch den Gemüsegroßhandel, um Ware für den Tag einzukaufen. Gute Qualität und guter Preis, das sei den Kunden wichtig, sagt sie. Ramona Thümmel hat ein Auge für die richtigen Produkte, seit der Wende ist die Händlerin auf dem Wochenmarkt dabei....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.07.2025
4 min.
„Man kann davon keine Familie mehr ernähren“: Ist der Marienberger Wochenmarkt bald Geschichte?
Schuhhändler Hartmut Findeisen ist seit 1994 auf dem Marienberger Wochenmarkt vertreten.
Die Händleranzahl schrumpft, die Vielfalt leidet. Es gibt kein Obst, keine Milchprodukte. Zwei Händler-Urgesteine nennen Gründe für die Entwicklung – und nehmen dabei auch die Stadt in die Pflicht.
Thomas Wittig
12:40 Uhr
2 min.
Fachkräftemangel bleibt große Hürde für Sachsens Betriebe
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) attestiert den sächsischen Unternehmen Stärke und Anpassungsfähigkeit. (Archivbild)
Mehr als die Hälfte der sächsischen Betriebe fand 2024 keine passenden Fachkräfte. Warum viele Unternehmen bei Einstellungen Kompromisse eingehen.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
16.09.2025
4 min.
Neue Spiele-Erlebniswelt am Chemnitzer Markt eröffnet
Lucas John vom Videoteam der „Freien Presse“ testet einen Hindernisparcours im neuen „Fun & Play“.
Seit dieser Woche hat das Chemnitzer Zentrum mit dem „Fun & Play“ eine neue Attraktion für Jung und Alt. Es ist das zweite Indoor-Center der Betreiberfamilie, die schon neue Ideen für die Innenstadt hat.
Christian Mathea
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel