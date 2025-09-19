Ein Stück Chemnitzer Alltag: Der Wochenmarkt und seine Händler

Einen Wochenmarkt von Dienstag bis Samstag mitten im Zentrum, das gibt es nur in wenigen Städten. 50 Stände locken vor allem mit Frischware. Eine Bäckerei zieht sich jetzt allerdings zurück, aber nicht wegen mangelnder Kundschaft.

Früh um 6 Uhr, lange bevor der Wochenmarkt um 9 Uhr öffnet, läuft Ramona Thümmel schon durch den Gemüsegroßhandel, um Ware für den Tag einzukaufen. Gute Qualität und guter Preis, das sei den Kunden wichtig, sagt sie. Ramona Thümmel hat ein Auge für die richtigen Produkte, seit der Wende ist die Händlerin auf dem Wochenmarkt dabei.... Früh um 6 Uhr, lange bevor der Wochenmarkt um 9 Uhr öffnet, läuft Ramona Thümmel schon durch den Gemüsegroßhandel, um Ware für den Tag einzukaufen. Gute Qualität und guter Preis, das sei den Kunden wichtig, sagt sie. Ramona Thümmel hat ein Auge für die richtigen Produkte, seit der Wende ist die Händlerin auf dem Wochenmarkt dabei....