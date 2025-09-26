Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ein Stück Plastik für die Energiewende: Wie Geocollect aus Chemnitz seine Produktion verzehnfachen will

Anne John, Geschäftsführerin der Geocollect Management GmbH, zeigt einen Geothermie-Kollektor. Geocollect plant und produziert in Chemnitz.
Anne John, Geschäftsführerin der Geocollect Management GmbH, zeigt einen Geothermie-Kollektor. Geocollect plant und produziert in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Ein Stück Plastik für die Energiewende: Wie Geocollect aus Chemnitz seine Produktion verzehnfachen will
Von Eva-Maria Hommel
Wirtschaftsflaute, Bürokratie, Fachkräftemangel? Darüber klagen zurzeit viele. Ein Geothermie-Unternehmen aus Chemnitz dagegen will in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Wie kann das gehen?

Anne John steht auf dem Balkon eines Büro-Hochhauses am Schlossteich in Chemnitz und hält ein grünes Stück Kunststoff hoch. Es ist von Rillen und Vertiefungen durchzogen und besteht aus Polypropylen. Dieses Bauteil soll ein wesentlicher Baustein der Energiewende werden.
