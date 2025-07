Ein Urgestein des Stadtparkfestes in Limbach-Oberfrohna und sein Familiengeheimnis

Noch bis Sonntag verwandelt sich der ruhige Stadtpark in Limbach-Oberfrohna in einen bunten Rummelplatz. Zur Tradition gehören die Waffeln der Familie Walther. Was sonst noch im Programm steht und welcher Höhepunkt wartet.

Noch bis zum Sonntagabend läuft in Limbach-Oberfrohna das traditionelle Stadtparkfest. Zur Tradition gehört gleich am Beginn der Rummelmeile, gegenüber vom Springbrunnen, ein Wagen, aus dem es süß duftet: Walthers Waffeln. Ob ganz pur, mit weißer Schlagcreme, Apfelmus oder Schokoladenaufstrich – es gibt Festbesucher, die in erster Linie...