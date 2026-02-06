MENÜ
  • Ein Vierteljahr nach Aufbau: Blitzer am Tietz soll nun in Betrieb gehen

Drei Monate nach seiner Errichtung soll der Blitzer nun scharf gestellt werden.
Drei Monate nach seiner Errichtung soll der Blitzer nun scharf gestellt werden. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Ein Vierteljahr nach Aufbau: Blitzer am Tietz soll nun in Betrieb gehen
Von Erik Anke
Der technische Defekt könnte bald behoben sein. Die Notwendigkeit weiterer Ausbesserungen an der Säule kündigt sich aber schon an.

Bereits Anfang November wurde eine neue Blitzersäule vor dem Tietz errichtet. Aufgrund eines technischen Defekts konnte sie aber bisher nicht in Betrieb gehen. Nun, ein Vierteljahr später, könnte es aber bald soweit sein. In der kommenden Woche sollen weitere Arbeiten an der Säule stattfinden. Sofern diese erfolgreich verlaufen, könnte der...
