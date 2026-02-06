Ein Vierteljahr nach Aufbau: Blitzer am Tietz soll nun in Betrieb gehen

Chemnitz
Der technische Defekt könnte bald behoben sein. Die Notwendigkeit weiterer Ausbesserungen an der Säule kündigt sich aber schon an.
Bereits Anfang November wurde eine neue Blitzersäule vor dem Tietz errichtet. Aufgrund eines technischen Defekts konnte sie aber bisher nicht in Betrieb gehen. Nun, ein Vierteljahr später, könnte es aber bald soweit sein. In der kommenden Woche sollen weitere Arbeiten an der Säule stattfinden. Sofern diese erfolgreich verlaufen, könnte der...
